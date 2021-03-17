«ساعة رياضة كل يوم».. مبادرة رمضانية بمراكز شباب بالغربية

وجه أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بوضع خطة الأنشطة المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان بكافة مراكز الشباب، والتجهيز لتنفيذ مبادرة "ساعة رياضة كل يوم" بمشاركة كافة مراكز الشباب بالمحافظة، والتى سيتم بثها عبر خاصية الفيديو كونفرانس.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية، بحضور يسرى الديب وكيل المديرية للشباب والدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة.وشدد وكيل الوزارة، على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التعقيم والتطهير بكافة المنشآت الشبابية والرياضية، وزيادة أعداد فصول محو الأمية بالإدارات الفرعية وتنفيذ أنشطة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب التى يوجد بها أندية الفتاة والمرأة.وأكد وكيل الوزارة على سرعة الرد على كافة الملاحظات للجان المتابعة والرقابة الإدارية، والعمل على تلافى كافة السلبيات الواردة بتقارير لجان المتابعة، ومراعاة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية والرياضية والتأكيد على تغطية أسلاك الكهرباء بالملاعب المنجلة حفاظًا على السلامة العامة.