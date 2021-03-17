تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل عقار ببدر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة بمدخل عقار بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.أقر المتهم بالتحرش بطفلة أثناء لهوها بمدخل عقار وذلك بعد كتم أنفاسها بمدينة بدر، بارتكاب الواقعة، وذلك بعد مواجهته بالفيديو التى رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكابه الجريمة بمدخل العقار التى تقطن فيه الطفلة.وأقر المتهم بأنه كان يمزح مع الطفلة ولم تكن فى نيته اذيتها مستغلا صغر سنها، قائلا " كانت غلطة والشيطان لعب بيا".وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالي، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.