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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممي: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا غير مجدي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:29 م
ليبيا
ليبيا
آية حسني
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كشف تقرير اممي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا، أن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات".

ولخص التقرير، وفقا لقناة العربية، إلى أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقًا"، وهي النتيجة التي لخص إليها المراقبون، وفقا لاستعانتهم بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة".

ويندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا.
وأشار الخبراء مرارًا إلى المرتزقة السوريين، وقد يصل عددهم إلى "13 ألفا"، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. كما تحدثوا عن "مرتزقة روس" من شركة "فاغنر" الخاصة.

ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس، مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر". يذكر أن الأخير ينفي أي ضلوع له في توريد سلاح أو مقاتلين إلى ليبيا.

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