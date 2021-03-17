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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:43 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى - سارة سعودى
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حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، من تهاون بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ«كوفيد 19»، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين والابتعاد التام عن الأحضان والقُبلات، حيث إن حالات الوفيات بين المصابين بكورونا عاودت الزيادة مجددا بكثرة.

وأكد سالم، أهمية إقبال المواطنين على تسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، للحصول على اللقاح لحمايتهم خاصة الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس.

وأشار رئيس قسم الصدر بقصر العيني إلى أن مصر استطاعت توفير لقاحي "سينوفارم وأسترازينكيا"، ولا يفضل مركز التطعيم أن تعطي اللقاح الأخير للمرضى الذين يحصلون على أدوية مثبطات المناعة، منوها بأن أعراض اللقاح قد تكمن في ارتفاع الحرارة أو الصداع أو الإرهاق لمدة يوم أو يومين على الأكثر وأحيانا تورم واحمرار مكان الحقنة.

وأعلنت وزارة الصحة، في آخر بيان لها أمس، عن تسجيل 640 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وبذلك فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 192195 من ضمنهم 148089 حالة تم شفاؤها، و11384 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

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