رئيس الدوما: مهاجمة بوتين يعنى مهاجمة روسيا

رد رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين على اتهام الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الروسى فلاديمير بوتين بالقتل.وقال رئيس الدوما أن مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا.وفى وقت سابق من اليوم، وخلال مؤتمر صحفى هاجم بايدن، بوتين، ووصفه بالقاتل.وقال بايدن إن الرئيس الروسي سيدفع ثمن تدخله في انتخابات بلادنا، قائلا "أعتقد أن الرئيس الروسي قاتل".