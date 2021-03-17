النمسا: بدء إصدار جواز السفر الخاص بكورونا في أوروبا أول أبريل

أعلنت النمسا بدء العمل بجواز السفر الأخضر الخاص بمتلقي لقاح كورونا والمتعافين منها اعتبارًا من أول أبريل المقبل.وقالت اليزابيث كوستنيجر وزيرة السياحة النمساوية - في تصريحات اليوم الأربعاء -: "إن النمسا تلقت موافقة المفوضية الأوروبية على جواز السفر الأخضر حيث يجرى استيفاء الجوانب الإجرائية والقانونية الخاصة به".وأضافت: "أن هذا الجواز سيجعل السفر في جميع أنحاء أوروبا ممكنًا مرة أخرى على نطاق واسع اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل"، موضحة أنه يجب السماح لأولئك الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو شفائهم بالسفر مرة أخرى.ولفتت إلى أن الجواز الأخضر يحتوي على شهادة تلقى التطعيم أو شهادة اختبار من فيروس كورونا أو شهادة تعافي من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار هذا الجواز مجانًا لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم ومواطني الدول الأخرى المقيمين في دول الاتحاد إما رقميًا أو ورقيًا.وأشارت إلى أن الجواز الأخضر يحتوي فقط المعلومات ذات الصلة بوباء كورونا مثل تحديد الشخص واللقاح المستخدم وتاريخ ومكان التطعيم أو الاختبار، منوهة بأن اقتراح هذا الجواز من جانب النمسا كان ناجحًا للغاية وتم بالتعاون مع وزراء السياحة في (بلغاريا - اليونان - مالطا - سلوفينيا - إسبانيا) وسيسهل عبر الحدود الوطنية ويعيد تنشيط السياحة الأوروبية.واعتبرت الوزيرة أن الجواز الأخضر هو الأداة الصحيحة لمنح صناعة السياحة منظورًا جديدًا ولجعل النمسا أكثر جاذبية كموقع سياحي للضيوف.