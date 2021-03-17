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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«توك توك» بجهاز تتبع يكشف عصابة الشرطة المزيفة بمصر القديمة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عناصر تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة انتحال الصفة والسرقة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من سائق "توك توك" بأنه حال سيره بدائرة القسم بمركبة "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله أعلى كوبرى الأوتوستراد الجديد بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة.

واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضاف المجنى عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع GPS.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتتبع مسار هروب الجناه أمكن تحديد مكان إخفائها.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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