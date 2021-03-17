رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منظمة حقوقية: تنسيقية الأحزاب أضحت رقمًا في المعادلة السياسية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:26 م
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياسات حول «تقييم أداء تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس النواب».

وأكدت الورقة أن التنسيقية أضحت تمثل رقمًا في المعادلة السياسية والبرلمانية بالشكل الذي جعل من قراءة أداء عناصرها وطبيعة القضايا التي يتفاعلون معها مدخلًا مهمًا يمكن عبره تكوين صورة أولية عن أداء تلك التشكيلة في المستقبل وعن القدرات التي يتمتع بها الأعضاء.

وخلصت الورقة إلى مجموعة من القراءات والمؤشرات التي تساعد في فهم الأداء والتقييم العادل يمكن التأكيد عليها على أكثر من محور

ووفقًا لمبدأ الولاء السياسي والحزبي لعناصر التنسيقية الذين وصلوا لعضوية مجلس النواب فإن المقاعد الإجمالية التي انحصرت عنها التنافسية لصالح (الكيان) وعددها (32) مقعدا أتت جميعها وفق نظام القوائم أو عبر التعيين وتوزعت بين (9) قوي سياسية تصدرها المستقلون بعدد (21) مقعدا كمؤشر لانفتاح التجربة وتوسعها في استهداف وضم المزيد من العناصر غير الحزبية، ويمكن القول، حسب الورقة، بأنها غيرت من توجهات ومستهدفات عمل الكيان من الارتقاء بالعمل الحزبي إلى النشاط بديلًا عن الأحزاب.

في المقابل، توقفت حصة ممثلي الأحزاب السياسية عند عدد (11) مقعدًا حصلت عليها 8 أحزاب سياسية من تلك المتواجدة داخل التنسيقية بينها (3) أحزاب حصل كل منها على مقعدين (حماة وطن ـ التجمع ـ المؤتمر) فيما توقفت حصص باقي الأحزاب وعددها (5) عند مقعد وحيد لكل حزب (مستقبل وطن ـ الوفد ـ إرادة جيل ـ الديمقراطي الاجتماعي ـ مصر الحديثة).

أشارت الورقة إلى أنه رغم حداثة تجربة التنسيقية في العمل البرلماني وكون معظم نوابها جدد على عضوية المجلس إلا أنها أظهرت ذكاء ومهارة في إدارتها للعلاقات بين القوى السياسية داخل المجلس حيث تمكنت من الفوز بعدد (10) مقاعد توزعت بين الوكلاء (4) وأمناء السر (6) إضافة لانتشارها بين (9) لجان نوعية، وكانت لجنة حقوق الإنسان هي اللجنة الوحيدة التي شهدت فوز التنسيقية بمقعدين من هيئة مكتبها (وكيل + أمين السر).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. ما كان يدبر فى الخفاء!

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر