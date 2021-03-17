التعاون الخليجي: إيران تواصل دعم الحوثيين

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل دعم الحوثيين وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي.وأكد الحجرف، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نقلتها قناة العربية الإخبارية، دعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاثة.ولفت إلى أن أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية، مشددًَا على أن مجلس التعاون يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث.. مشددا على أن مجلس التعاون يقف مع السعودية في كافة إجراءات حفظ أمنها، وأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.وحول القضية الفلسطينية، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس متمسكة بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.من جانبه، أدان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، "محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية"، مشيدا بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية.وأوضح الزياني أن مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس وأكدت التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها.وقال إن الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا، وأن مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك".وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا"، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.