«16023» يستقبل استفسارات طلاب الجامعات حول العلاج من الإدمان

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن "16023" يستقبل استفسارات طلاب الجامعات، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل كيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.وأضاف عثمان، في تصريحات اليوم، أنه يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال متخصصين لدى الصندوق.وافتتح عمرو عثمان، اليوم الأربعاء "بيت التطوع" بجامعة سوهاج كمقر للصندوق بالجامعة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات حيث يعد ذلك رابع مقر للصندوق بالجامعات المصرية، حيث سبق وتم إنشاء "بيوت التطوع" في جامعات القاهرة وحلوان والزقازيق.