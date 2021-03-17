تجديد حبس المتهمين بقتل شاب جامعى فى شبرا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الساحل، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب جامعى، حاول الدفاع عن حق صديقه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.البداية بتلقى مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد عن قيام بقتل أحد الأشخاص بعدة طعنات نافذة، أسفرت عن مصرعه على يد مسلحين.وباجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان يقوم بالدفاع عن صديقه المقرب الذى كان على خلاف مع المتهمين ونشبت مشادة كلامية على آثرها قام المجنى عليه بالاستعانه بالكلب الذى يملكه حتى يقوم باخافتهم ولم يدرك انه سيدفع حياته ثمن شهامته.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وتمكنوا من القبض على المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بما جاء بالبلاغ المقدم ضدهم من أهل المجنى عليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.