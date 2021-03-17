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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«معمل النخيل» ينظم ورشة لتحسين جودة التمور بواحة سيوة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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نظم المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، ورشة عمل بعنوان "تحسين جودة وسلامة التمور المصرية"، الثلاثاء والأربعاء 16-17 مارس الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

واستهدفت الورشة في اليوم الأول مصانع التمور وتدريب أصحاب المصانع على الممارسات الجيدة في التصنيع، حيث قام الدكتور مصطفى عسوس، الباحث الرئيسي للمشروع، بتوعية المصنعين على الممارسات الجيدة قى التصنيع والممارسات الصحية السليمة لتأهيل المصانع لمتطلبات هيئة سلامة الغذاء، حتى يتسنى لهم إنتاج تمور ذات جودة عالية وآمنة غذائيا تنافس الأسواق العالمية.

وأجاب عسوس عن المشاكل التي تواجه المصنعين مثل طرق التخزين السليمة وأفضل طرق التخلص من الآفات التي تصيب الثمار أثناء التخزين وتوجيه المصنعين لعدم تطبيق بعض طرق التصنيع كغمر التمور في الماء قبل التجفيف واستبدالها بطريقة الفرش أو الرزاز المضغوط بالهواء، وكذلك طريقة التجفيف الصحيحة حتى لا تفقد التمور جودتها، وتطرق الحديث عن إنتاج دبس للتمر بطرق تكنولوجية بسيطة.

ودرب الدكتور عزالدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل والباحث المناوب في اليوم التالي للورشة، المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة، وخصوصا فى خدمة رأس النخلة من التقليم والتكريب والتقويس وتغطية سباطات النخل بالأكياس وركز على المواعيد المناسبة لكل مرحلة، موضحا أهمية معالجة سوسة النخيل الحمراء وطرق علاجها، واتفق مسئولو المشروع مع مدير الإدارة الزراعية بواحة سيوة على إقامة حقل إرشادى لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج تمور خالية من الإصابات الحشرية والأتربة والرمال وذات جودة عالية.

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