الكلدانية تنظم صلوات «درب الصليب» أسبوعيًا بالصوم الكبير

تنظم الكنيسة الكلدانية بمصر، تحت رعاية الأب بولس ساتي راعي الكنيسة بمصر، صلوات "درب الصليب" أسبوعيًا خلال فترة الصوم الكبير.وتستضيف كاتدرائية سانت فاتيما، مساء الجمعة المقبل، أول صلاة لدرب الصليب، بالصوم، بحضور أعداد محدودة من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.