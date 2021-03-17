محافظ المنيا يوجه بإزالة معوقات أعمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لبحث إزالة كافة المعوقات، التي تعترض استكمال أعمال تطوير وتأهيل الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بحضور المهندس نصر طبيخ رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وعدد من الجهات المعنية.ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الأمن، الري، الوحدة المحلية بنطاق المراكز المستهدفة، شركة الكهرباء، الطرق، وذلك لدراسة أفضل الحلول لإزالة تلك المعوقات عقب معاينة الطريق بجميع المراكز.هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا.