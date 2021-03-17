محافظ المنيا يوجه بإزالة معوقات أعمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى

محافظ المنيا يوجه بإزالة معوقات أعمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:43 م
المنيا ـ على حسينطباعة
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لبحث إزالة كافة المعوقات، التي تعترض استكمال أعمال تطوير وتأهيل الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بحضور المهندس نصر طبيخ رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وعدد من الجهات المعنية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الأمن، الري، الوحدة المحلية بنطاق المراكز المستهدفة، شركة الكهرباء، الطرق، وذلك لدراسة أفضل الحلول لإزالة تلك المعوقات عقب معاينة الطريق بجميع المراكز.
هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الأمن، الري، الوحدة المحلية بنطاق المراكز المستهدفة، شركة الكهرباء، الطرق، وذلك لدراسة أفضل الحلول لإزالة تلك المعوقات عقب معاينة الطريق بجميع المراكز.
هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا.