أحكام بالمؤبد والمشدد لـ271 متهمًا بـ«حسم ولواء الثورة»

أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية منذ قليل حكمها في القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة".وتضمنت الأحكام الصادرة ضد المتهمين أحكام بالمؤبد والمشدد 15عامًا والمشدد 10 سنوات و3 سنوات والبراءة لآخرين بالقضية.نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.أسندت النيابة للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.