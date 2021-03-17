«القاهرة للعرائس» يقدم «صحصح لما ينجح».. غدًا

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "صحصح لما ينجح" من إنتاج الفرقة، يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ابتداء من غد الخميس الموافق ١٨ مارس الجارى في تمام السادسة والنصف مساء، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.أضاف "نور" أن عرض "صحصح لما ينجح" يعد من الأعمال الخالدة لمسرح القاهرة للعرائس، فالعرض من تراث مسرح القاهرة للعرائس، وصناعة هم من قامات الفن في مصر فالتأليف والأشعار للشاعر الكبير صلاح جاهين، والإخراج للمخرج الكبير صلاح السقا، وهما أيضا مبدعو عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" أما الألحان فكانت للفنان الكبير محمد فوزي، فهي سابقة لزمانها كعادة جميع ألحانه، شهد العرض وقت عرضه في الستينات نجاحا جماهيريا مبهرا، وهذا ما جعل الفرقة تعيد إنتاجه مرة أخرى عام ٢٠١٧، فتم إعادة العرض بنفس الألحان والأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة."صحصح لما ينجح" العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور.