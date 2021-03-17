رئيس جامعة بنى سويف يناقش إقامة معرض لمنتجات مركز الإنتاج بالجامعة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي مجلس إدارة مركز الإنتاج والخدمات الطلابية ومجلس إدارة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات.وتمت مناقشة عدة موضوعات خلال اجتماع مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، منها مدى إمكانية إقامة معرض لمنتجات المركز بالحرم الجامعي، ومناقشة الإعداد لإنشاء مقر المركز بمجمع 55 فدانًا، على أن يتم إدارة المركز آليًا دون أي تدخل بشري لتحقيق أعلى معدلات الجودة، والبدء في تشغيل الكافيتريا بالمقر والموافقة على توفير ماكينات تصوير لتقديم الخدمة للطلاب.وخلال اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ناقش المجلس عدد من الموضوعات منها النقلة النوعية في تكنولوجيا تشغيل برنامج الهوية الرقمية للطلاب والإجراءات الخاصة بها تنفيذًا لخطة التحول الرقمي، وذلك لطلاب الشعب والبرامج القائم على نظام الساعات المعتمدة وطلاب الدراسات العليا، إضافة لتنظيم قاعات الامتحانات وأرقام الجلوس وتبادل المقررات إلكترونيًا بين الكليات لتوفير الوقت وكبديل عن طباعة الورق إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية إلكترونيًا.