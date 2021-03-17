«مكافحة الإدمان» يفتتح رابع مقر لـ«بيت التطوع» بجامعة سوهاج

افتتح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، "بيت التطوع" بجامعة سوهاج كمقر للصندوق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، كرابع مقرات الصندوق بالجامعات المصرية، بعد جامعات القاهرة وحلوان والزقازيق، تحت رعاية وتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا.ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة سوهاج توعية ما يقرب من 55 ألف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من 1000 شاب متطوع لينضموا كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق، والتي وصل قوامها حتى الآن إلى ما يقرب من 30 شابا وفتاة في كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.