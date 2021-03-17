دافئ نهارًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور"، أن الطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.وتابع: "أنه كان هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء".وبالنسبة لنشاط الرياح، أكد أن سيكون هناك نشاط كبير للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.