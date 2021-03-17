الكرملين ينفى صحة تقرير الولايات المتحدة حول تدخلها فى الانتخابات

أعلنت الرئاسة الروسية أن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي مزعوم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الاخيرة لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن موسكو لم تتدخل في أي من الانتخابات الأمريكية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، "نحن لا نتفق مع هذا التقرير بخصوص بلدنا، متابعا أن روسيا لم تتدخل لا في الانتخابات السابقة ولا في الانتخابات المذكورة في هذا التقرير في عام 2020 ولا علاقة لروسيا بأي حملات ضد أي مرشح كان، مشددا على أن مثل هذه الاتهامات تستخدم كذريعة لإثارة مسألة العقوبات الجديدة بحق روسيا"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.وأكد بيسكوف أن مثل هذا المسار يضر بالعلاقات الروسية الأمريكية غير المستقرة أصلا وهو بعيد كل البعد عن المساهمة بأي جهد وإظهار بعض الإرادة السياسية على الأقل لتطبيع هذه العلاقات.يذكر أن الاستخباراتي الأمريكية اتهمت فى تقرير لها محاولة إحباط فوز جو بايدن ومساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في إعادة انتخابه، وكذلك زرع الفتنة في المجتمع الأمريكي فيما أكدت سفارة روسيا في واشنطن ردا على ذلك أن هذه الاتهامات لا أساس لها.