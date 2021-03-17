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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 425 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بالرياض

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على المستحقات المتأخرة لورثة العامل المرحوم "إيهاب.م. خ"، والذي كان يعمل مهندس إلكتروني عام بشركة اتصالات سعودية بالرياض، وقد وافته المنية في 22 يونيو الماضي عن عمر يناهز 59، وبلغت 102 ألف 457 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 425 ألفا و196 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة المستحقات المتأخرة لورثة العامل المذكور لدى بشركة اتصالات سعودية بالرياض بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال، إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه قام بالتواصل مع الشركة لتصفية مستحقات العامل المتوفي وديا والتي أبدت موافقتها على التسوية وبلغت إجمالي مستحقات المتوفي 102457 ريالا تم إيداعها بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة وجاري التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويلها لذوي المتوفى في مصر.

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