إصابة 3 فى انقلاب سيارة أعلى نفق بنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بني سويف في اتجاه محافظة المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى.وعلى الفور انتقل سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم مصطفى على حسن 54 سنة، مدرس مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، عمر مصطفى على 19 سنة، طالب مصاب باشتباه كسر بالضلوع، عمر على حسن 55 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.