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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، انضباط وانتظام العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

وتابع وكيل الوزارة مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، حيث تابع المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الابتدائي، وحصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، وأكد وكيل الوزارة الاهتمام بإتقان تلاميذ المدرسة لمهارات القراءة والكتابة، والتي هي سبيل استمرار عمليتي التعليم والتعلم بسهولة ويسر في المراحل المستقبلية من التعليم، وكذلك التعلم عن بعد والتعلم الذاتي، كما حضر وكيل الوزارة حصة لغة إنجليزية بالصف الثالث الإعدادي وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

كما زار وكيل الوزارة مشتل التربية الزراعية بالمدرسة، ويتضمن أعمال الطلاب فى مجال الزراعات القائمة على السماد العضوي، ويعتمد على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، حيث أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول في العمل بالمشتل، كذلك بأهمية تنمية المهارات الحياتية للطلاب وإدراك قضايا المجتمع المحلي ومن أهمها الزراعة وترشيد استهلاك المياة والحفاظ على البيئة.

وقدم وكيل الوزارة رسالة شكر للمعلمين، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل بالمدارس.

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