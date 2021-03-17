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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 40 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة أقسام الشرطة مسرحًا لعمله.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وأثناء تفتيشهما عثر بحوزتهما على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد ترويجه على عملائهما، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة بالتحقيقات.

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