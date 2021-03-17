حبس عاطلين لحيازتهما 40 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 40 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة أقسام الشرطة مسرحًا لعمله.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وأثناء تفتيشهما عثر بحوزتهما على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد ترويجه على عملائهما، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة بالتحقيقات.