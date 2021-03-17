إغلاق 6 منشآت ومركز تعليمى بشرق الإسكندرية

أغلق حى شرق الإسكندرية 6 منشآت تجارية ومركز تعليمي، لعدم الالتزام بالإجراءت الاحترازية للحد من فيروس كورونا.جاء ذلك خلال مواصلة حى شرق برئاسة محارب هيلع، تنفيذ الحملات في جميع أنحاء الحي لتفقد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف المنشآت وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض الغرامات الفورية على المنشآت والأفراد.وأغلقت لجنة الغلق المشكلة من (إدارتي؛ رخص المحلات والشئون القانونية) 6 منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الوقائية اللازمة، وتغريم فوري لأحد المنشآت التجارية الكائنة في لوران، وأيضًا 4 أفراد مبلغ 50 جنيهًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.واختلفت المنشآت بين؛ ثلاثة مقاهي وثلاثة محل تجاري كائنين في شارع لافيزون وشارع عبدالرحمن شكري بولكلي وشارع أحمد شكري سان ستيفانو، كما صادرت الحملة عدد من الشيشة الموجودة باحد المقاهي بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل مجلس الوزراء.وفي ذات السياق تم تنفيذ قرار غلق لمركز تعليمي خلال حملة بالتنسيق حي شرق مع إدارة شرق التعليمية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وذلك لممارسته النشاط بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.