أول تعليق من وكيل تعليم سوهاج على واقعة تعدى وكيلة مدرسة على مديرها

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إنه انتقل إلى مدينة المراغة فور علمه بواقعة تعدي وكيلة مدرسة بمدينة المراغة على مدير أحد المدارس، خارج اليوم الدراسي بمساعدة عدد من أقاربها، مستنكرا تصرفها أيا كانت سبب المشكلة لأن هناك قوانين وطرق قانونية واجب اتباعها واحترامها.وأوضح "أبو زيد" لـ"الدستور" أن النيابة العامة تقوم الآن بالتحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس وكيلة المدرسة ٤ أيام على ذمة التحقيق.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه وفقا للوائح والقانون أن المشكلات التي تحال إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية وتباشر فيها التحقيق تغل يد الجهة الإدارية عن اتخاذ أى إجراء لحين انتهاء التحقيقات.من جانبها، قررت النيابة العامة بمركز المراغة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس وكيلة مدرسة السكة الحديد الابتدائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالتعدي على مدير المدرسة بمساعدة أقاربها، ما أحدث إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد.وبدأت أحداث الواقعة بتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب أمام مدرسة السكة الحديد الابتدائية.وتبين من التحريات استعانة "س. ا" وكيلة المدرسة المشار إليها بأقاربها والتعدي على "م. خ" مدير المدرسة، ما نتج عنه إصابته بارتجاج في المخ وجروح متفرقة بالجسد، بسبب خلافات حول أسلوب إدارة المدرسة.جرى ضبط وكيلة المدرسة، وبعرضها على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين.