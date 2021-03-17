"هيرميس" تستعين بالأنشطة المتنوعة لاستحداث وتقديم حلول شاملة وخاصة في مجال تجارة التجزئة لدعم يونيفرسال جروب

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين قطاع التمويل غير المصرفي بالشركة ويونيفرسال جروب المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية بغرض تطوير وإطلاق منصة تسوق إلكتروني لتعزيز التفاعل المباشر بين يونيفرسال جروب وعملائها وتوفير بوابة إلكترونية متطورة تسمح للعملاء بالتسوق وشراء منتجات الشركة بشكل مباشر.وسوف تقدم شركة "PayTabs Egypt" التابعة للمجموعة المالية هيرميس حلول الدفع الإلكتروني من خلال منصتها الخاصة، بينما تقدم شركة valU خدمات التمويل الاستهلاكي للبيع بالتقسيط لعملاء يونيفرسال جروب. وسوف تقوم شركة Business Boomers وهي إحدى الشركات الناشئة تحت مظلة EFG EV وتتخصص في مجالات التكنولوجيا المالية وأنشطة التجارة الإلكترونية بأسواق مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطوير المتجر الإلكتروني ليونيفرسال جروب عبر منصتها الخاصة zVendo.com.وفي هذا السياق أوضح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، أن هذه الشراكة مع يونيفرسال جروب تعد تجسيدًا حيًا لرؤيتنا تجاه تطوير منظومة متكاملة وشاملة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي من خلال توظيف مميزات الترابط والتضافر بين القطاعات التشغيلية للشركة باعتبارها أهم المحاور الاستراتيجية لنموذج أعمال المجموعة المالية هيرميس. وأعرب حسونة عن اعتزازه بالعمل مع شريك مميز مثل يونيفرسال جروب لاستحداث وتقديم باقة من الحلول الابتكارية المصممة بعناية في ضوء القدرات الهائلة التي تنفرد بها القطاعات التشغيلية للشركة من أجل تعظيم المردود الإيجابي للعملاء.ومن جانبه أعرب الدكتور المهندس يسري قطب رئيس مجلس الادارة والعضوالمنتدب لمجموعة شركات يونيفرسال، عن اعتزازه بتسطير فصل جديد من قصة نجاح يونيفرسال جروب بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس فاينانس، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير باقة الخدمات المقدمة وكذلك تعزيز التفاعل المباشر بين الشركة وعملائها بجميع أنحاء الجمهورية.وشدد قطب على قناعته بريادة المجموعة المالية هيرميس في مجال الخدمات المالية وقدرتها على استحداث وتطوير الأدوات التكنولوجية والمنتجات المالية التي نحتاجها لقيادة نمو الشركة خلال المرحلة المقبلة، ومن جهة أخرى أعرب طارق بكري الرئيس التنفيذي لشركة Business Boomers عن سروره بالانضمام إلى تحالف شركات المجموعة المالية هيرميس لدعم يونيفرسال جروب في مسيرة التحول الرقمي التي بدأتها ومساعدة الشركة في التحول إلى نظم التسويق المباشر للمستهلكين من خلال المتجر الإلكتروني الجديد على منصة zVendo.com للتجارة الإلكترونية وهي أحد الرواد اللاعبين في هذا المجال الحيوي بأسواق مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.جدير بالذكر أن موجة التباطؤ التي خيمت على الأسواق في ظل أزمة فيروس كوفيد-19 لم تؤثر على المقومات الاقتصادية الجذابة للسوق المصري والتي جعلت منه وجهة أكثر قوة مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى نظرًا لارتفاع معدلات الاستهلاك الداخلي وكذلك قوة الإنفاق الاستهلاكي بأسواق التجزئة. كما أن الطلب على خدمات التمويل البديلة المدعمة بالحلول الرقمية عالية الكفاءة والسرعة ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة، وهي المعطيات التي تدعم فرص المجموعة المالية هيرميس ويونيفرسال جروب لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر من الحلول والمنتجات التنافسية في أسواق التجزئة بمصر.