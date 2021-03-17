«ويكيميديا» تنشئ خدمة مدفوعة للشركات التى تعتمد على «ويكيبديا»

أعلنت مؤسسة "ويكيميديا" عن إنشاء خدمة مدفوعة جديدة للشركات التي تعتمد على بيانات منصة "ويكيبيديا".ومن المقرر أن تطلق المؤسسة تلك الخدمة في العام الحالي، مؤكدة أنها لن تغير كيفية عمل خدمات ويكيبديا Wikipedia الحالية، ولكن ستتيح خيارات جديدة للشركات التي تستخدم محتواها وهي فئة تشمل عمالقة مثل جوجل وفيسبوك.وتتيح الخدمة لعملاء المؤسسات الحصول على البيانات بشكل أسرع أو تنسيقها لتلبية احتياجاتهم أو الحصول على خيارات جديدة لفرزها ونشرها.يذكر أن "ويكيميديا" هي منظمة عالمية غير ربحية تأخذ على عاتقها تشجيع وتطوير وتوزيع محتوى حر، متعدد اللغات.