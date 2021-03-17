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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:57 م
تركيب أعمدة إنارة
تركيب أعمدة إنارة بالقرى
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم.

ووجه سعد رؤساء القرى والمراكز بمتابعة خط سير العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات تعيق التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلى كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لها. 

وأوضح محافظ أسيوط، استمرار العمل بتطوير قطاع الكهرباء بمختلف قري ونجوع المحافظة بمتابعة نائبه المهندس عمرو عبدالعال، حيث تم عمل الشدة الخشبية بأماكن تركيب أكشاك الكهرباء بقرية أولاد محمد وتركيب 30 عمود إنارة بقرية المشايعة و153 عمود إنارة بقرية دير الجنادلة بإجمالي 183 بمركز ومدينة الغنايم، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة بقرية درنكة بمركز ومدينة أسيوط وخاصة في الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء بدرنكة والذي يعد من أهم مزارات السياحة الدينية الهامة بمحافظة أسيوط. 

وأكد نائب المحافظ أن العمل يجري في إطار متكامل من التعاون والتنسيق والعمل الدؤوب في كافة القطاعات حتي تشعر الفئات المستهدفة من هذه المبادرة من الأسر الاكثر احتياجًا في التجمعات الريفية وذوي الهمم وكبار السن والنساء المعيلات بمدى كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم.

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