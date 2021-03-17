7 آلاف و802 إصابة و65 وفاة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 7 آلاف و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و65 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري، في تصريحها الصحفي اليومي والذي أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع إلى 61 ألفا و492 حالة وفاة.وأوضحت أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونا و514 ألفا و61 حالة، في حين بلغ إجمالي المصابين مليونا و771 ألفا و115 حالة إصابة.. مشيرة إلى أن هناك نحو 3 آلاف و859 حالة حرجة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.