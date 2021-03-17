بريطانيا تسجل حالتى إصابة بسلالة كورونا الفلبينية الجديدة

أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم الأربعاء، عن ظهور حالتين من سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا تم اكتشافها في الفلبين.وأوضحت الهيئة، حسبما أوردت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، أنها تجري أبحاثًا على هذه السلالة الجديدة التي تحمل نفس البروتين الشوكي الموجود في السلالة المكتشفة في البرازيل.وقال مسئولون بقطاع الصحة: إن إحدى الحالتين ترتبط بالسفر الدولي، بينما لا يزال التحقيق جاريًا بشأن الحالة الأخرى، ولم يكشف المسئولون عن المكان الذي تم اكتشاف الحالتين فيه.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من عدم فعالية اللقاح ضد هذه السلالة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها في 9 مارس الجاري بعد اكتشاف 33 إصابة في الفلبين.وأكدت هيئة الصحة العامة أنه سيتم تعزيز اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا في البلاد، كما تجري فرق تتبع المخالطين تحقيقات لتحديد أي إصابات أخرى بهذه السلالة.