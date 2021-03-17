محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية: الطرق لا تتحمل النوات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب الذي ناقشت بعض طلبات الاحاطة الخاصة بالمحافظة والتي تقدم بها بعض النواب.وقال محافظ الإسكندرية إن المحافظة تواجه أزمة حقيقية في رصف الطرق، موضحا أن مياه الأمطار والنوات تفسد هذا الرصف في ظل زيادة كميات المياه.وأضاف المحافظ: "بسبب النوات الرصف لا يحتمل المياه الراكدة الشوارع والتي قد تستمر بالشهر ونطالب بطريقة مبتكرة في الإسكندرية فيما يخص الرصف، بحيث يتحمل المياه".وقال المحافظ، نستقبل 3 ملايين ونصف متر مكعب مياه وفي وقت آخر نستقبل 10 ملايين متر مكعب ويظل ما يقرب من 8 ملايين متر مكعب مياه راكدة في الأرض وكل تجمع المياه فيه راكدة بارتفاع متر.وقال المحافظ نحاول التنسيق مع وزارة التخطيط لمضاعفة المبالغ المالية المخصصة للمحافظة، وقال في عام 2015 شهدنا تغيرات مناخية وهطول للأمطار بكميات 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية ويجب أن نقف في ظهر بعض لمواجهة التحديات.