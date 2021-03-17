توفيت بـ"ورم الدماغ".. مَن هي ريم الغزال؟
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:48 م
هاجر رضاطباعة
رحلت عن عالمنا الفنانة ريم غزالي، بعد صراع مع مرض السرطان بحسب ما أعلنت شقيقتها سلمى غزالي: “منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم”.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها: -
- ولدت فى 29 يونيو عام 1982.
- إبنة مريام غزالي وسليمان غزالي.
-لديها شقيق يدعى أحمد، يعمل في مجال الطيران.
-شقيقتها سلمى شاركت بالسابقة في برنامج "ستار أكاديمي"، بموسمه الثاني.
- شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس، وحصلت على اللقب.
- شاركت أيضا في برنامج "ستار أكاديمي 3".
- عملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV.
-مثّلت في العديد من الدراما الرمضانية.
- تزوّجت من المنتج نبيل بن ناصر.
- خضعت لجراحة استئصال ورم في الدماغ بأحد مستشفيات فرنسا.
- عاودها من جديد حتى رحلت عن عالمنا.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها: -
- ولدت فى 29 يونيو عام 1982.
- إبنة مريام غزالي وسليمان غزالي.
-لديها شقيق يدعى أحمد، يعمل في مجال الطيران.
-شقيقتها سلمى شاركت بالسابقة في برنامج "ستار أكاديمي"، بموسمه الثاني.
- شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس، وحصلت على اللقب.
- شاركت أيضا في برنامج "ستار أكاديمي 3".
- عملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV.
-مثّلت في العديد من الدراما الرمضانية.
- تزوّجت من المنتج نبيل بن ناصر.
- خضعت لجراحة استئصال ورم في الدماغ بأحد مستشفيات فرنسا.
- عاودها من جديد حتى رحلت عن عالمنا.