توفيت بـ"ورم الدماغ".. مَن هي ريم الغزال؟

رحلت عن عالمنا الفنانة ريم غزالي، بعد صراع مع مرض السرطان بحسب ما أعلنت شقيقتها سلمى غزالي: “منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم”.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها: -- ولدت فى 29 يونيو عام 1982.- إبنة مريام غزالي وسليمان غزالي.-لديها شقيق يدعى أحمد، يعمل في مجال الطيران.-شقيقتها سلمى شاركت بالسابقة في برنامج "ستار أكاديمي"، بموسمه الثاني.- شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس، وحصلت على اللقب.- شاركت أيضا في برنامج "ستار أكاديمي 3".- عملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV.-مثّلت في العديد من الدراما الرمضانية.- تزوّجت من المنتج نبيل بن ناصر.- خضعت لجراحة استئصال ورم في الدماغ بأحد مستشفيات فرنسا.- عاودها من جديد حتى رحلت عن عالمنا.