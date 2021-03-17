ماذا تعرف عن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030؟

تحتفل إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية بمرور عامان علي وضع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والتي وضعت في مطلع إبريل 2019، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية علي المستوي الإقليمي والدولي.وتمثـل الاستراتيجية العربيـة للطاقـة المسـتدامة نقطـة تحـول رئيسـية فـي الـدور الـذي يلعبـه المجلـس الـوزاري العربـي للكهربـاء نحـو تحقيـق التكامـل الاقتصـادي العربـي والـذي يعتمـد بشـكل رئيسـي علـى قطـاع الطاقـة، وتأتي كتحديث إلى الاســتراتيجية العربيــة لتطويــر اســتخدامات الطاقــة المتجــددة (2010-2030).وجرى توسيع نطاق الاستراتيجية 2030 لتضم أهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واسـتدامة أنظمـة الطاقـة، بالإضافة إلى الوصول الآمن للطاقة وتحليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالمنطقة.وبدعم من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة والمحافظة على الطبيعة والسلامة النووية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، قامت إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) بتطوير الاستراتيجية وخطط العمل ذات الصلة، وقد تم اعتماد الاستراتيجية من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء في 2019.وتعد الاستراتيجية دليل لتعزيز وتحفيز لتبني وانتشار الطاقة المستدامة في المنطقة العربية وتهدف إلى:- مساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة قصيرة ومتوسطة المدى- تعزيز مناخ الاستثمار والتنسيق على المستويين الوطني والإقليميالنتائج الرئيسية:- استراتيجية الدول العربية للطاقة المستدامة - خارطة الطريق للعمل- تطوير بروتوكول لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية- تنظيم ورشة عمل إقليمية حول منهجية بروتوكول المراقبة في أبريل 2019.