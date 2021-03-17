«القوى العاملة»: التفتيش على 888 منشأة بالمنوفية خلال فبراير

قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت 2387 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 888 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 152 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 345 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضرًا للمنشآت المخالفة.