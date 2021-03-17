«تكيف» يشعل النيران بوحدة غسيل كلوي في كوم أمبو بأسوان (صور)

نشب حريق محدود بوحدة الغسيل الكلوي بقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بسبب اشتعال مكيف الهواء الموجود بها، وعلى الفور توجهت سيارات الأطفاء للسيطرة عليه، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.وتلقت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود بوحدة الغسيل الكلوي بقرية سلوا، بسبب التكيف، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه قبل امتداده وإجراء اللازم.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.