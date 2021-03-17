«القوى العاملة»: تعيين 2187 شابًا بالمنوفية خلال شهر فبراير

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بتعيين 2187 شابًا، من بينهم 31 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5038 شابا باحثًا عن العمل، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 24 ألف جنيه لـ8 عمال، منها 14 ألف جنيه منح مولود لـ7 عمال، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 2893 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة.