حقيقة نقل الممثل شريف دسوقي إلى مصحة نفسية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:46 م
حسين الجنديطباعة
نفي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تم نشره مؤخرا بخصوص نقل الفنان شريف دسوقي إلى أحد المصحات النفسية بعد تعرضه لعدد من الأزمات الأخيرة.
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حقيقة نقل شريف دسوقي لمصحة نفسية
وقال زكي في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الأربعاء، إن ما نشر عار تماما من الصحة مشيرة إلي أن الفنان شريف دسوقي يمر بصحة جيدة ويتواجد مع أسرته؛ مشيرا إلى أن ينفي تماما ما يتم نشره في هذا الأمر.
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هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟وكان قد قال الفنان شريف دسوقي أن سوف ينتحر بعد عدد من الأزمات كان من بينها أزمته الخاصة بفيلم واقفة رجالة والذي شارك في بطولته كل من الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب وماجد الكدواني وآخرون ووصفه مؤخرا بالمغرور كما قالت المخرج كاملة ابو ذكري التي عملها معها في مسلسل "ب100 وش".