حقيقة نقل الممثل شريف دسوقي إلى مصحة نفسية

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هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

وكان قد قال الفنان شريف دسوقي أن سوف ينتحر بعد عدد من الأزمات كان من بينها أزمته الخاصة بفيلم واقفة رجالة والذي شارك في بطولته كل من الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب وماجد الكدواني وآخرون ووصفه مؤخرا بالمغرور كما قالت المخرج كاملة ابو ذكري التي عملها معها في مسلسل "ب100 وش".