قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، فى نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.ووجهت النيابة للمتهم "محمد. ر" بالقضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.