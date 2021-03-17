أشرف زكي عن أزمة عمر كمال: طلبت موافقة نقابة المهن الموسيقية فقط

قال الدكتور أشرف زكي، إنه لا توجد لديه أي مشكلة مع المطرب عمر كمال، مشيرا إلى أن ما أثير هو أمر له علاقة بالضوابط النقابية فقط، خاصة المشكلة المتعلقة بمسلسل "بين السما والأرض" والذي يظهر فيه عمر كمال كممثلا.وأضاف "زكي" في تصريحات ل "الدستور" اليوم الأربعاء، أنه طلب من عمر ومن الجهة المنتجة لمسلسل "بين السما والأرض" موافقة نقابة المهن الموسيقية التابع لها المطرب عمر كمال، مشيرا إلى أن الأزمة تحل بموافقة النقابة التابع لها المطرب، كما يحدث العكس عندما يريد ممثل أن يغني تطلب نقابة المهن الموسيقية موافقة النقابة.وكان قد أثار المخرج ماندو العدل الجدل بعد إعلانه عن انضمام المطرب عمر كمال كممثلا في مسلسل "بين السما والأرض" وعن تلك الواقعة قال عمر كمال إن عضوتيه مستمرة حتى 2021.