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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد أباظة مدير مطعم فى «زى البيت الوقف»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:37 م
ماجد أباظة
ماجد أباظة
منار إبراهيم
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تعاقد الفنان ماجد أباظة على المشاركة في بطولة مسلسل "زي البيت الوقف" الذي تخوض بطولته الفنانة زينة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال ماجد أباظة لـ"الدستور" إنه يجسد خلال الأحداث شخصية مدير أحد المطاعم الكبيرة السبع نجوم، ويدعى "عزت المصري" وهذا المطعم محور رئيسي حيث يتردد عليه نجوم العمل طوال الأحداث، مشيرا إلى أنه سعيد بهذا التعاون، متمنيا أن ينال دوره إعجاب الجمهور.

وأضاف أباظة أنه بدأ منذ أيام تصوير أولى مشاهده، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الفنانة زينة بعد نجاحه بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، ومسلسل "الأب الروحي 2"، ومسلسل "كلبش 2".

مسلسل زي البيت الوقف، من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، واسم العمل هو اسم مبدئي وسيتم تغيره.

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