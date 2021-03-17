تحصين أكثر من 114 ألف رأس ماشية في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 114 ألف و170 رأسا،والتي شملت تحصين 100 ألف و29رأسا من الأبقار، و12 ألفا و567 من الجاموس و1626 من الأغنام، والماعز، وذلك "منذ بداية الحملة في 6 فبراير الماضى وحتى 16 مارس الحالي".وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، وأن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانيةوفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.