السويد: نتوقع رفع الدنمارك والنرويج من قائمة حظر الدخول بسبب كورونا قريبا

طالبت وزارة الصحة السويدية الحكومة في استوكهولم اليوم الأربعاء، بالموافقة على إنهاء حظر دخول القادمين من الدنمارك والنرويج بسبب القيود الأخيرة التي تم فرضها للحد من فيروس كورونا.وقالت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة ذا لوكال السويدية - ننتظر مصادقة الحكومة على قرار رفع الحظر لدولتي الدنمارك والنرويج، حيث تنطبق عليهما نفس القواعد التي تم تطبيقها على دول شمال أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى عند انتهاء الحظر المقرر في 31 مارس الجاري.