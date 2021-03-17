نوم الظالم عبادة.. مفردات الظلم فى الحارة المصرية

يابخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم.

لك يوم يا ظالم

لكل ظالم نهاية

نوم الظالم عبادة

ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم

بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم

وردت آيات كثيرة تحرم الظلم بين العباد كما وردت أحاديث نبوية كثيرة فى هذا الشأن، فهل وردت أمثال شعبية داخل الحارة المصرية تخص الظلم؟ الإجابة بنعم وهذا ما سنوضحه فى السطور التالية.هو مثال شهير داخل الحارة المصرية يقال للشخص المظلوم من قبيل التهوين عليه. وقد يقولها المظلوم نفسه، كى يطمئن نفسه، ومعناه أن الشخص إذا بات مظلوما خير له من أن يبات ظالما.تقال هذه العبارة فى حق الظالم وغالبا تقال فى الخفاء وليس أمام الظالم نفسه خشية بطشه.تقال هذه العبارة أثناء استمرار الظالم فى غيه وظلمه للناس. وتقال أيضا كنوع من العبرة حين ينتقم الله من الظالم فيتعجب الناس من هلاكه وانتقام المولى سبحانه وتعالى منه.يقال هذا المثل تارة بصورة جدية حين يكون الظالم نائما ويقال تارة بقصد السخرية من شخص طيب وليس ظالما كنوع من الفكاهة التى يشتهر بها المصريون، فإذا دخل الشخص على صديقه وهو نائم يقول من قبيل الهزار نام ده حتى نوم الظالم عبادة.تعتبر هذه المقولة مثلا شعبيا وهى فى الأصل شطر بيت شعرى لابن عروس. ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم.جدير بالذكر أن الشاعر عبد الرحمن الابنودى استخدم هذا البيت فى اغنية شهيرة ختم بها المحرج مجدى أبو عميرة مسلسل ذئاب الجبل الذى كتبه السيناريست محمد صفاء عامر، كانت كلماتها تقول، ولا بدّ من يوم معلوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، ومهما كان اللى هشه،الطير مسيره لعشه واللى ظلمك يابايا وخلا ظلمك حكايه، ندعوا عليه بالهدايه، والرب موجود وعالم.يقال هذا المثل فى حق الشخص المهمل الذى لا يعتنى بما يملك فيلحق به الخراب من كل جانب.