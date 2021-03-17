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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نوم الظالم عبادة.. مفردات الظلم فى الحارة المصرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:19 م
مفردات الحارة المصرية
مفردات الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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وردت آيات كثيرة تحرم الظلم بين العباد كما وردت أحاديث نبوية كثيرة فى هذا الشأن، فهل وردت أمثال شعبية داخل الحارة المصرية تخص الظلم؟ الإجابة بنعم وهذا ما سنوضحه فى السطور التالية.

يابخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم.
هو مثال شهير داخل الحارة المصرية يقال للشخص المظلوم من قبيل التهوين عليه. وقد يقولها المظلوم نفسه، كى يطمئن نفسه، ومعناه أن الشخص إذا بات مظلوما خير له من أن يبات ظالما.

لك يوم يا ظالم

تقال هذه العبارة فى حق الظالم وغالبا تقال فى الخفاء وليس أمام الظالم نفسه خشية بطشه.

لكل ظالم نهاية
تقال هذه العبارة أثناء استمرار الظالم فى غيه وظلمه للناس. وتقال أيضا كنوع من العبرة حين ينتقم الله من الظالم فيتعجب الناس من هلاكه وانتقام المولى سبحانه وتعالى منه.

نوم الظالم عبادة

يقال هذا المثل تارة بصورة جدية حين يكون الظالم نائما ويقال تارة بقصد السخرية من شخص طيب وليس ظالما كنوع من الفكاهة التى يشتهر بها المصريون، فإذا دخل الشخص على صديقه وهو نائم يقول من قبيل الهزار نام ده حتى نوم الظالم عبادة.

ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم

تعتبر هذه المقولة مثلا شعبيا وهى فى الأصل شطر بيت شعرى لابن عروس. ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم.

جدير بالذكر أن الشاعر عبد الرحمن الابنودى استخدم هذا البيت فى اغنية شهيرة ختم بها المحرج مجدى أبو عميرة مسلسل ذئاب الجبل الذى كتبه السيناريست محمد صفاء عامر، كانت كلماتها تقول، ولا بدّ من يوم معلوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم، ومهما كان اللى هشه،الطير مسيره لعشه واللى ظلمك يابايا وخلا ظلمك حكايه، ندعوا عليه بالهدايه، والرب موجود وعالم.

بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم
يقال هذا المثل فى حق الشخص المهمل الذى لا يعتنى بما يملك فيلحق به الخراب من كل جانب.

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