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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: من الصعب سحب جنودنا من أفغانستان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
مروة عنبر - منار أحمد
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شن الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، هجوما على نظيره الروسى فلاديمير بوتين واصفا إياه بالـ"القاتل.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفى يجرى حاليا، إنه سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس الروسي قاتل".

في سياق متصل، أضاف بايدن: " من الصعب سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول الأول من مايو".

وقال جون كيربي المتحدث الصحفي باسم وزارة الدفاع الأمريكية إنه رغم اقتراب الموعد المقرر، فإنه من غير الممكن الجزم بخطة محددة بشأن الانسحاب لأنه لم يتخذ فيه قرار بعد".

وكانت الولايات المتحدة قد خاضت في فبراير من العام الماضي اتفاقا مع جماعة طالبان كان يستهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وخفض القوات الأمريكية من 13 ألف جندي إلى 8600 جندي بحلول منتصف يوليو الماضي.

وفي مايو من عام 2021، ستغادر جميع القوات الأجنبية أفغانستان التي بها حاليا 2500 جندي أمريكي.
وقد ربط لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي خفض القوات الأمريكية من أفغانستان بوقف عمليات العنف في البلاد.

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