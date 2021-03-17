إصابة 3 في حادث تصادم سيارة بالرصيف ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف مدخل قرية أبو سليم بمدينة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم محمد حسن أحمد، 55 سنة عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد ابراهيم عبدالكريم. 65 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، علاء إبراهيم عبد الكريم 60 سنة مصابا بكدمات بالجسم.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة.