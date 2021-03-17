الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

استقرت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن يكون شخصية الدورة الـ 52 من المعرض المقرر إقامتها نهاية شهر يونيه المقبل، الكاتب الكبير يحيى حقي، وأن تحمل الدورة شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل".كما قررت اللجنة لأول مرة اختيار اسم الكاتب عبد التواب يوسف شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل الذي يقام على هامش معرض القاهرة، ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن الهيئة تكثف من جهودها لإصدار أكبر قدر من العناوين الخاصة بها للمشاركة بها في الدورة المقبلة.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم الإعداد للدورة الـ 52 لتخرج في صورة تليق باسم مصر، وثقافتها خاصة في ظل جائحة كورونا التي عطلت العديد من معارض الكتب في العالم أجمع.ولفت إلى أنه يتم الإعداد لبرنامجي ثقافي للاحتفاء بالأسماء التي أوصت بها اللجنة العليا للمعرض بجانب شخصية الدورة سواء العام أو شخصية معرض كتاب الطفل.وأوضح أن اختيار اسم شخصية الدورة يأتي من قبل اللجنة وليس من ترشيح الهيئة، ويتم النقاش حول كل الأسماء المطروحة حتى نستقر على أحدهم، وهو ما يحدث في كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي.