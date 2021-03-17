رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:29 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
جمال عاشور
طباعة
استقرت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن يكون شخصية الدورة الـ 52 من المعرض المقرر إقامتها نهاية شهر يونيه المقبل، الكاتب الكبير يحيى حقي، وأن تحمل الدورة شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل".

كما قررت اللجنة لأول مرة اختيار اسم الكاتب عبد التواب يوسف شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل الذي يقام على هامش معرض القاهرة، ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن الهيئة تكثف من جهودها لإصدار أكبر قدر من العناوين الخاصة بها للمشاركة بها في الدورة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم الإعداد للدورة الـ 52 لتخرج في صورة تليق باسم مصر، وثقافتها خاصة في ظل جائحة كورونا التي عطلت العديد من معارض الكتب في العالم أجمع.

ولفت إلى أنه يتم الإعداد لبرنامجي ثقافي للاحتفاء بالأسماء التي أوصت بها اللجنة العليا للمعرض بجانب شخصية الدورة سواء العام أو شخصية معرض كتاب الطفل.

وأوضح أن اختيار اسم شخصية الدورة يأتي من قبل اللجنة وليس من ترشيح الهيئة، ويتم النقاش حول كل الأسماء المطروحة حتى نستقر على أحدهم، وهو ما يحدث في كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهمون بخطف فتاة وضرب خطيبها: «كان شايف نفسه وعلمنا عليه»

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

أهم روايات ثروت أباظة في ذكرى وفاته

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك