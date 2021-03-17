ضبط 17 هاربًا من أحكام قضائية في حملة بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 17 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة.وشملت الحملة الامنية ضبط عدد من الهاربين مطلوب التنفيذ عليهم في عدة قضايا جنائية ومنهم "محمد. ج " عاطل، و"محسن. ا"، عاطل و"صبري. ع" ميكانيكي محكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة و14 آخرين محكوم عليهم بالسجن في عدة قضايا.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.