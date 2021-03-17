حبس وكيلة مدرسة لاعتدائها على مدير مدرسة بسوهاج

قررت النيابة العامة بالمراغة بإشراف المستشار أحمد حلمي المحامي العام لنيابات سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس وكيلة مدرسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مدير المدرسة بمساعدة أقاربها، ما أحدث إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد.وبدأت أحداث الواقعة بتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب أمام مدرسة للتعليم الابتدائي.وتبين من التحريات استعانة "س. ا" وكيلة مدرسة بأقاربها للاعتداء على "م. خ" مدير المدرسة، ما نتج عنه إصابته بارتجاج في المخ وجروح متفرقة بالجسد، بسبب خلافات حول أسلوب إدارة المدرسة.جرى ضبط وكيلة المدرسة، وبعرضها على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين.