صحة كردستان تحذر من ارتفاع نسبة الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي تم اكتشاف انتشارها الكبير خلال الأيام الماضية.وقال وزير الصحة سامان برزنجي - خلال بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباءنينا اليوم الأربعاء - " نتوقع زيادة أكبر في نسبة الإصابات خلال الأيام المقبلة".. معربا عن قلقه من ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في الإقليم.وأوضح الوزير أن نسبة انتقال فيروس كورونا المتحور من شخص إلى آخر أسرع، وأن المستشفيات تشهد ارتفاعا في أعداد دخول المصابين.وأكد أن وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، كما على المواطنين التوجه إلى المستشفيات في حال ظهور أية أعراض عليهم.